Кинолог рассказал, как подготовить любую собаку к путешествию

Кинолог рассказал, как подготовить собаку к путешествию

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев отметил, что не каждая собака сможет насладиться путешествиями с хозяевами. Это зависит от уровня активности питомца, его характера, породы, возраста и состояния здоровья.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

— Подготовьте собаку к поездке заранее: приучите её к транспортному контейнеру, соберите необходимые документы и изучите правила перевозки животных и проживания в отелях, — рекомендовал эксперт.

Голубев также подчеркнул, что при наличии у собаки хронических заболеваний или болезни в текущий момент, лучше оставить её дома под присмотром профессионалов.

Важно учитывать, как пес перенесет климатические условия. Например, хаски или среднеазиатские овчарки плохо переносят жару, тогда как бесшерстные собаки могут мерзнуть при низких температурах.

Конечно, собака должна знать и выполнять основные команды, что сделает путешествие более комфортным и безопасным. Активных и неусидчивых питомцев придется чаще выгуливать во время поездки.

Владимир Голубев перечислил породы, представители которых являются отличными компаньонами для путешествий.

— Некоторые собаки отлично переносят дорогу и любят исследовать окружающий мир. Для путешествий подойдут такие породы, как вельш-корги пемброк, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор ретривер и джек рассел терьер, — рассказал эксперт.

По словам президента РКФ, лучшими спутниками для длительных поездок будут умеренно активные, любознательные и дружелюбные некрупные собаки, не требующие специального ухода, сообщил он в беседе с РИА Новости.

Также зоопсихолог дал советы, как помочь питомцу справиться с жарой.