Морской воздух и вода: иммунолог рассказала, как море улучшает здоровье и укрепляет иммунитет

Врачи утверждают, что морской воздух и вода оказывают положительное влияние на организм. Это связано с тем, что морская вода содержит более 90 видов полезных минералов и микроэлементов.
Плавание в соленой морской воде помогает снять стресс, расслабить мышцы, улучшить сон, обогатить организм йодом, улучшить обменные процессы, укрепить иммунитет и регулировать водно-солевой баланс.
Однако пользу можно получить даже без купания, рассказала в интервью "Газете.ру" иммунолог Татьяна Стребкова.
Морской воздух благотворно влияет на кожу, увлажняя и очищая её, что делает её более гладкой и упругой после отдыха на море.
Кроме того, морской воздух, обогащенный йодом и солями, улучшает работу органов дыхания, укрепляя дыхательную систему.
Стребкова подчеркнула, что отдых на море в целом закаляет организм, повышая его устойчивость к инфекционным и респираторным заболеваниям.
Однако она также отметила, что купание в море противопоказано при некоторых заболеваниях. Например, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит воздержаться от купания, так как перепады температуры могут ухудшить их состояние. Также купание противопоказано при острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней и наличии открытых ран.
Перед планированием отпуска Стребкова рекомендовала людям с проблемами со здоровьем проконсультироваться с врачом и соблюдать меры предосторожности.
Для защиты от солнечных ожогов необходимо использовать кремы с максимальной УФ-защитой. Головной убор — панамка, кепка или бандана — обязателен, особенно для детей. Главное, чтобы он был из легкого дышащего материала.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.