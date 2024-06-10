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Эксперт рассказала, как пенсионерам наслаждаться путешествиями и получать максимум впечатлений

Лучшие туристические маршруты для пенсионеров в России

1:46
Туризм

Возраст не является препятствием для путешествий. Лектор Российского общества "Знание" и эксперт в области внутреннего туризма Анастасия Бокарева рассказала "ФедералПресс", как пенсионерам получить максимум впечатлений от поездок.

Лучшие туристические маршруты для пенсионеров в России
Фото: unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Лучший выбор — это программы рекреации и оздоровления, культурно-познавательные и гастрономические путешествия, комплексные и межрегиональные туры на поезде, морские и речные круизы", — отмечает специалист.

Анастасия Бокарева советует посетить здравницы и пансионаты на Кавказских Минеральных Водах или в Краснодарском крае, рекомендуя весенние и осенние поездки, чтобы избежать летней жары.

Культурно-познавательные программы можно включить практически в любое путешествие. В России много городов с богатой культурой и историей. Например, можно провести выходные в Великом Новгороде, Калининграде или любом другом культурном центре рядом с вашим местом проживания.

"Из Кирова ехать на выходные в Великий Новгород не очень удобно, а вот в Удмуртию — вполне", — добавляет Бокарева.

Она также упоминает межрегиональные маршруты на поездах, такие как "Жемчужина Кавказа", туры различной продолжительности в Карелию и гастрономические путешествия к виноградникам Краснодарского края или в Йошкар-Олу.

"У пенсионеров есть отличные возможности получить уникальные впечатления и обогатить свой жизненный опыт", — считает эксперт. Главное — учитывать индивидуальные противопоказания по здоровью.

Ранее экономист Ирина Маслова рассказала, как пенсионерам накопить на отдых, предлагая рассмотреть вложения в финансовые инструменты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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