Как получить компенсацию за задержку авиарейса в России: советы юриста

Как получить компенсацию за задержку авиарейса в России

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Участница чата "Источники ТурДома" поделилась с редакцией случаем, когда из-за задержки авиарейса туристы не смогли воспользоваться оплаченными железнодорожными билетами.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Взлетели и два часа кружили над Минеральными Водами. Потом ждали другой борт. В результате на поезд опоздали", — пишет турагент. Ее клиенты хотели бы получить компенсацию от авиаперевозчика. Мы выяснили, в каких случаях это возможно.

По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, пассажиры имеют право требовать от авиакомпании компенсацию за опоздание. Во-первых, штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости провоза. Во-вторых, возмещения убытков, связанных с задержкой. Однако ключевую роль играет причина задержки рейса.

"Компенсация возможна, если авиакомпания не докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо других обстоятельств, не зависящих от перевозчика", — пояснила Мария Чапиковская. В любом случае туристы могут подать претензию авиакомпании, а в случае отказа — обратиться в суд.

Недавно мы рассказывали об иске туристов из Энгельса к турагенту и туроператору из-за потери суток отдыха по причине двух задержек рейсов. Однако представителям авиакомпании Red Wings удалось доказать, что опоздания случились по объективным причинам.

"Шансы вернуть деньги очень малы", — признаются участники чата "Источники ТурДома".

Кроме того, в случае опоздания на поезд пассажир может вернуть часть потраченных денег. Согласно пункту 87 приказа Минтранса РФ № 473 от 19 декабря 2013 года, неиспользованный билет можно сдать в течение 12 часов после отправления поезда. Однако вернуть можно только стоимость проезда без плацкарты и сервисных сборов, если они включались в цену поездки.

Задержки авиарейсов — обычное явление, особенно в последнее время, когда некоторые аэропорты могут закрыться на несколько часов, например, по причине введения плана "Ковер".