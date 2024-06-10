Аномальная жара в Индии: как экстремальные температуры влияют на посещаемость Тадж-Махала

На севере Индии, где сейчас наблюдается "аномальная жара" с температурой свыше 45 градусов Цельсия, знаменитый Тадж-Махал испытывает резкое снижение посещаемости.
Из-за экстремальной жары многие туристы отменили свои поездки, опасаясь за здоровье. Туроператоры также сообщают о значительном падении спроса на путевки. Те, кто все же решается на поездку, сталкиваются с серьезными трудностями. Мраморные поверхности памятника становятся слишком горячими для безопасного хождения босиком, а бассейны, обычно служащие для охлаждения, больше не справляются с этой задачей.
Кроме того, авиакомпании отменяют рейсы, а железные дороги сталкиваются с техническими проблемами из-за расширения путей при высоких температурах, что вызывает задержки и повреждения инфраструктуры. Также существует опасность передвижения по дорогам, где перегретые вагоны и расплавленный асфальт представляют угрозу для дорожных рабочих.
Чтобы минимизировать риск для здоровья, местные власти и туроператоры предлагают рекомендации по защите от жары, включая запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. На крупных туристических объектах установлены охлаждающие станции, раздают воду и создают затененные зоны для посетителей. Однако даже такие меры не могут полностью компенсировать негативное влияние экстремальных погодных условий на туризм.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.