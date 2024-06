Аномальная жара в Индии: как экстремальные температуры влияют на посещаемость Тадж-Махала

На севере Индии, где сейчас наблюдается "аномальная жара" с температурой свыше 45 градусов Цельсия, знаменитый Тадж-Махал испытывает резкое снижение посещаемости.

Фото: www.flickr.com by Dennis Jarvis from Halifax, Canada is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license