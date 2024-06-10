Аномальная жара в Индии: как экстремальные температуры влияют на посещаемость Тадж-Махала

Туристы избегают Тадж-Махал из-за рекордной жары в северной Индии

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

На севере Индии, где сейчас наблюдается "аномальная жара" с температурой свыше 45 градусов Цельсия, знаменитый Тадж-Махал испытывает резкое снижение посещаемости.

Фото: www.flickr.com by Dennis Jarvis from Halifax, Canada is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Из-за экстремальной жары многие туристы отменили свои поездки, опасаясь за здоровье. Туроператоры также сообщают о значительном падении спроса на путевки. Те, кто все же решается на поездку, сталкиваются с серьезными трудностями. Мраморные поверхности памятника становятся слишком горячими для безопасного хождения босиком, а бассейны, обычно служащие для охлаждения, больше не справляются с этой задачей.

Кроме того, авиакомпании отменяют рейсы, а железные дороги сталкиваются с техническими проблемами из-за расширения путей при высоких температурах, что вызывает задержки и повреждения инфраструктуры. Также существует опасность передвижения по дорогам, где перегретые вагоны и расплавленный асфальт представляют угрозу для дорожных рабочих.

Чтобы минимизировать риск для здоровья, местные власти и туроператоры предлагают рекомендации по защите от жары, включая запрет на проведение мероприятий на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. На крупных туристических объектах установлены охлаждающие станции, раздают воду и создают затененные зоны для посетителей. Однако даже такие меры не могут полностью компенсировать негативное влияние экстремальных погодных условий на туризм.