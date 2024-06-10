Глобальное потепление: следующие пять лет могут стать самыми жаркими в истории

Один из следующих пяти лет станет самым жарким в истории наблюдений

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнем отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждается, что один из ближайших пяти лет станет самым жарким за всю историю наблюдений. Согласно данным ВМО, в 2023 году средняя глобальная температура составила 14,98 градуса по Цельсию, что на 0,17 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. Ученые оценивают вероятность побития нового температурного рекорда в ближайшие годы в 86%.

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Также существует высокая вероятность временного превышения глобальными температурами доиндустриального уровня на 1,5 градуса в течение следующих пяти лет. Это означает, что каждый из этих лет будет на 1,1-1,9 градуса жарче, чем в доиндустриальный период. Кроме того, с вероятностью в 90%, период с 2024 по 2028 год будет значительно теплее, чем период с 2019 по 2023 годы.

Эти данные вызывают серьезную обеспокоенность среди экспертов, так как указывают на значительное отставание мира от выполнения обязательств по ограничению повышения температуры, установленных Парижским соглашением 2015 года. Заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт подчеркнул, что эти сведения свидетельствуют о том, что человечество не достигло своих целей в борьбе с изменением климата.