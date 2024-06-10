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Рейтинг КИГ: туристы выбрали 10 самых красивых мест Крыма

Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ

2:38
Туризм

Туристы из различных уголков России выбрали самые живописные уголки Крыма. В результате проведенного Крымской информационной группой (КИГ) опроса был составлен ТОП-10 наиболее красивых поселков, регионов, мест и городов полуострова.

Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ
Фото: Чат Оленевки by kokaKola555 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Опрос проводился в 3-х чатах Крымского моста, чате сухопутного пути в Крым, 12 основных туристических Telegram-чатах России, а также в 20 самых популярных туристических сообществах во "ВКонтакте". 

Первые места в этом списке заняли самые многолюдные и популярные курорты Южного берега Крыма — Ялта и Алушта, собравшие 38% голосов.

По данным журналистов, туроператоров и самих крымчан, на ЮБК в этом сезоне "очень много туристов" — именно Южный берег Крыма выбирают те, кто интересуется "где безопасно отдохнуть у моря в 2024 году".

На второй строчке оказались великий город-герой Севастополь и красивейшая Балаклава — свой голос отдали им 30% опрошенных.

Тройку лидеров завершают культовые Оленевка и Тарханкут с 21% — это не только крымские Мальдивы с белым песком и прозрачным морем, но и одно из международно признанных "мест силы".

Кстати, именно в Караджу (старое название Оленевки) с дореволюционных времен (об этом писал и лейб-медик Николая II Боткин) едут, чтобы зачать и легко родить здоровых детей, также Оленёвка славится очень быстрым "восполнением сил у уставших людей").

Далее в рейтинге оказались:

  • Судак (20%),
  • Гурзуф (17%)
  • Керчь (14%).
  • Евпатория и Симеиз получили по 13% голосов
  • Бахчисарай (10%)
  • Феодосия (9%).

Ранее "Туристер" ежегодно (в период с 2019 по 2024 годы) проводил опросы гостей Крыма — формируя "ТОП-5 мест, куда поехать в Крыму".

Рейтинг самых красивых городов полуострова был неизменен:

  1. Ялта,
  2. Севастополь,
  3. Оленевка,
  4. Бахчисарай,
  5. Судак.

Добавим, что по данным военных и аналитиков была создана опубликована карта-анализ безопасности отдыха на Чёрном море в 2024 году. Она и объяснения специалистов дают ответ на вопросы "опасно ли ехать в Анапу, Крым и Сочи в 2024 году" и "где безопасно отдыхать у моря на юге в 2024 году".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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