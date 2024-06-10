"Совсем уж уныло": россиянка описала поездку в Абу-Даби

Туристка рассказала о скучном отдыхе в столице ОАЭ

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка отдохнула в Абу-Даби и описала поездку как "совсем уж унылую". Своими впечатлениями она поделилась с порталом "Тонкости туризма", и ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам туристки, столица ОАЭ показалась ей скучной. "Здесь чувствуется, что люди просто живут и работают. Туристы тоже есть, но в основном это те, кто приезжает на день из Дубая, чтобы посмотреть главные достопримечательности", — отметила путешественница.

Она заключила, что в следующий раз предпочтет выбрать Дубай для поездки, так как там можно разнообразить отдых различными развлечениями.