"Совсем уж уныло": россиянка описала поездку в Абу-Даби

Россиянка отдохнула в Абу-Даби и описала поездку как "совсем уж унылую". Своими впечатлениями она поделилась с порталом "Тонкости туризма", и ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".
По словам туристки, столица ОАЭ показалась ей скучной. "Здесь чувствуется, что люди просто живут и работают. Туристы тоже есть, но в основном это те, кто приезжает на день из Дубая, чтобы посмотреть главные достопримечательности", — отметила путешественница.
Она заключила, что в следующий раз предпочтет выбрать Дубай для поездки, так как там можно разнообразить отдых различными развлечениями.
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