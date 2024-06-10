Как американские женщины относятся к своему телу: россиянка в США делится впечатлениями

Российская тревел-блогер Марина Ершова посетила США и поделилась своими впечатлениями о внешнем виде американских женщин. Она рассказала об этом в своем блоге на платформе "Дзен".
По словам Ершовой, американские женщины отличаются особой раскрепощенностью. Даже имея лишний вес, они носят открытую одежду и не стесняются своего тела.
"Чем больше вес, тем больше открытого тела, особенно на пляже", — отметила блогер.
Также Ершова подчеркнула, что некоторые американки занимаются физическими активностями, но всё же остаются в своих "объемных формах".
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