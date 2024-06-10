Легкомоторный самолет экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье: все пассажиры живы

Легкомоторный самолет экстренно приземлился на шоссе в подмосковном Лыткарино, как сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на Тураевском шоссе. После приземления самолет съехал на обочину. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что около самолета собрались сотрудники полиции. Свидетели утверждают, что все трое пассажиров остались живы.
ГУ МЧС России по Московской области подтвердило агентству ТАСС, что инцидент произошел с самолетом модели Piper. В МЧС также сообщили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, а на земле разрушений не зафиксировано.
"Предварительно, самолет выполнял учебный или прогулочный полет", — уточнил источник агентства.
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