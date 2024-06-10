Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией из-за кормления голубей

Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, кормя голубей

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, кормя голубей. Женщина, регулярно подкармливавшая птиц, вдохнула споры грибов, что вызвало серьезную инфекцию и потребовало удаления части легкого. Тайские врачи призывают людей, включая туристов, избегать контакта с голубями.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

52-летняя жительница столицы Таиланда, ранее не имевшая проблем со здоровьем, внезапно заболела криптококковой пневмонией. У нее была обнаружена полость в верхней доле правого легкого. Во время планового обследования на рентгенограмме было найдено новое образование, отсутствовавшее на предыдущем снимке год назад. Компьютерная томография показала опухоль размером 0,9 на 0,9 на 1,7 см с полостью внутри.

После операции по удалению опухоли, исследование подтвердило криптококковую пневмонию. Через четыре дня после операции анализ крови на криптококковый антиген оказался положительным с титром 1:8. Пациентку лечили противогрибковым препаратом.

Инфекция возникла из-за вдыхания спор грибов из голубиного помета. Женщина часто кормила птиц в районе, где много голубей. Благодаря сильной иммунной системе, инфекция не распространилась за пределы легких. Теперь пациентке предстоит шестимесячное лечение. Ей настоятельно рекомендуется избегать кормления голубей и мест их скопления.