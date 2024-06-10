Экономия на отпуске: почему туристы выбирают личный транспорт вместо самолета

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Рост цен на путевки заставляет россиян экономить на отдыхе

1:27
Туризм

Рост цен на путевки в популярные курортные города России заставляет многих туристов искать способы сэкономить. Одним из таких способов является использование личного автомобиля вместо авиаперелетов или поездов. По мнению экспертов, до половины бюджета на отпуск уходит на транспортные расходы, поэтому многие предпочитают путешествовать на машине.

Рост цен на путевки заставляет россиян экономить на отдыхе
Фото: 500px.com by Davide Cetta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Значительный рост цен отмечается на курортах Краснодарского края: в Сочи (на 15%), Анапе (на 17%) и Геленджике (на 19%). Тем не менее, даже при увеличении стоимости авиабилетов и железнодорожных билетов, поездка на автомобиле остается более экономичной. Например, самый дешевый перелет в Сочи стоит около 24-25 тысяч рублей, тогда как поездка на автомобиле с понедельника по четверг обойдется в 3,82 тысячи рублей, а в выходные — 4,64 тысячи рублей.

В прошлом году 52% туристов отправились на юг на своих автомобилях. И это несмотря на то, что стоимость проезда по платной трассе увеличилась вдвое: проезд на легковом автомобиле с понедельника по четверг стоит 3820 рублей, а в пятницу, субботу и воскресенье — 4640 рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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