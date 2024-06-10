Спонтанные путешествия россиян: рост числа поездок и снижение доли бронирований

Спонтанные поездки внутри России увеличились на 31% за год

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики обнаружили, что за последний год россияне стали чаще совершать спонтанные поездки внутри страны — количество таких поездок увеличилось на 31%, несмотря на снижение их доли в общем туристическом потоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

По данным газеты "Известия", ссылающейся на платформу Bronevik, входящую в "МТС Travel", эксперты установили, что за год 24% бронирований в российских отелях и других местах размещения были сделаны непосредственно в день заселения, а 13% заказов — за день до даты заезда.

Однако общая доля спонтанных бронирований от всех заказов снизилась с 64% до 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на рост абсолютного числа таких поездок, спонтанные путешествия становятся менее популярными среди россиян.