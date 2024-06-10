Что делать при потере багажа: советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: что делать при потере багажа

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда пассажиры прибывают в пункт назначения, а их багаж нет. Это может происходить по разным причинам — от ошибок в аэропорту до собственных недочетов туристов. Роспотребнадзор объяснил, как действовать в такой ситуации, чтобы всё разрешилось в вашу пользу.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Действия при потере багажа в аэропорту

Обратитесь к сотрудникам аэропорта или авиакомпании

В большинстве аэропортов есть специальные стойки или зоны для утерянного багажа, где можно получить информацию о его поиске. Проверьте, не украли ли ваш багаж

В этом может помочь полиция аэропорта. Также стоит осмотреть другие багажные ленты, так как ваш чемодан мог прибыть на другую стойку. Напишите заявление о неполучении багажа

Если предыдущие шаги не помогли, подайте заявление перевозчику. Авиакомпания организует поиск. Если багаж не найдут в течение 21 дня, вы можете потребовать возмещения. Если багаж найдется, его обязаны бесплатно доставить в аэропорт или по вашему адресу.

Советы по экономии места в ручной клади

Тревел-блогер Том Бурле делится рекомендациями по оптимизации пространства в ручной клади:

Самые тяжелые предметы положите вниз.

Перелейте гигиенические средства в дорожные флаконы по 100 мл, а косметику — в баночки по 10 мл.

Наденьте самую громоздкую пару обуви, если вам нужно взять две.

Носки и нижнее белье положите в обувь из ручной клади.

Толстовку или куртку носите в руках или наденьте на себя.