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Что делать при потере багажа: советы от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: что делать при потере багажа

1:42
Туризм

Иногда пассажиры прибывают в пункт назначения, а их багаж нет. Это может происходить по разным причинам — от ошибок в аэропорту до собственных недочетов туристов. Роспотребнадзор объяснил, как действовать в такой ситуации, чтобы всё разрешилось в вашу пользу.

Роспотребнадзор: что делать при потере багажа
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Действия при потере багажа в аэропорту

  1. Обратитесь к сотрудникам аэропорта или авиакомпании
    В большинстве аэропортов есть специальные стойки или зоны для утерянного багажа, где можно получить информацию о его поиске.

  2. Проверьте, не украли ли ваш багаж
    В этом может помочь полиция аэропорта. Также стоит осмотреть другие багажные ленты, так как ваш чемодан мог прибыть на другую стойку.

  3. Напишите заявление о неполучении багажа
    Если предыдущие шаги не помогли, подайте заявление перевозчику. Авиакомпания организует поиск. Если багаж не найдут в течение 21 дня, вы можете потребовать возмещения. Если багаж найдется, его обязаны бесплатно доставить в аэропорт или по вашему адресу.

Советы по экономии места в ручной клади

Тревел-блогер Том Бурле делится рекомендациями по оптимизации пространства в ручной клади:

  • Самые тяжелые предметы положите вниз.
  • Перелейте гигиенические средства в дорожные флаконы по 100 мл, а косметику — в баночки по 10 мл.
  • Наденьте самую громоздкую пару обуви, если вам нужно взять две.
  • Носки и нижнее белье положите в обувь из ручной клади.
  • Толстовку или куртку носите в руках или наденьте на себя.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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