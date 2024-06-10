Что делать при потере багажа: советы от Роспотребнадзора

Иногда пассажиры прибывают в пункт назначения, а их багаж нет. Это может происходить по разным причинам — от ошибок в аэропорту до собственных недочетов туристов. Роспотребнадзор объяснил, как действовать в такой ситуации, чтобы всё разрешилось в вашу пользу.
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Действия при потере багажа в аэропорту
Обратитесь к сотрудникам аэропорта или авиакомпании В большинстве аэропортов есть специальные стойки или зоны для утерянного багажа, где можно получить информацию о его поиске.
Проверьте, не украли ли ваш багаж В этом может помочь полиция аэропорта. Также стоит осмотреть другие багажные ленты, так как ваш чемодан мог прибыть на другую стойку.
Напишите заявление о неполучении багажа Если предыдущие шаги не помогли, подайте заявление перевозчику. Авиакомпания организует поиск. Если багаж не найдут в течение 21 дня, вы можете потребовать возмещения. Если багаж найдется, его обязаны бесплатно доставить в аэропорт или по вашему адресу.
Советы по экономии места в ручной клади
Тревел-блогер Том Бурле делится рекомендациями по оптимизации пространства в ручной клади:
Самые тяжелые предметы положите вниз.
Перелейте гигиенические средства в дорожные флаконы по 100 мл, а косметику — в баночки по 10 мл.
Наденьте самую громоздкую пару обуви, если вам нужно взять две.
Носки и нижнее белье положите в обувь из ручной клади.
Толстовку или куртку носите в руках или наденьте на себя.