Никита Кондратьев: туристы из стран Ближнего Востока едут в РФ из-за жары

Кондратьев: туристы из стран Ближнего Востока едут в РФ из-за жары

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о причинах визитов туристов из стран Ближнего Востока в Россию, сообщает РИА Новости.

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Кондратьев отметил, что туристы приезжают в Россию, чтобы избежать летней жары и познакомиться с историей и культурой страны. Москва, Санкт-Петербург и Казань являются наиболее популярными направлениями для туристов из этого региона.

"Многие туристы из стран Ближнего Востока приезжают в Россию, чтобы переждать жару. Им нравится климат центральной части России, а также наши достопримечательности", — заявил Кондратьев.

Он добавил, что такие туристы предпочитают высококомфортные отели и маршруты с небольшим количеством локаций. В отличие от них, туристы из Китая предпочитают насыщенные экскурсионные программы, посещение крупных городов и наличие китайских блюд в меню.