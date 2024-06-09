Утеря смартфона на отдыхе: пошаговая инструкция по безопасности

Туристам рассказали, что делать при потере смартфона в отпуске

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

ИТ-эксперт дал советы, что делать при потере смартфона в отпуске.

Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Современные смартфоны выполняют множество функций, включая мобильный банк и офис на ходу. Потеря или кража такого устройства может вызвать серьезные проблемы. Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore, рассказал, как действовать в такой ситуации.

Первое, что нужно сделать при потере смартфона, это заблокировать его удалённо через сервис "Найти устройство" или официальный сайт производителя. Затем следует связаться с оператором связи для блокировки SIM-карты, чтобы предотвратить возможное злоупотребление вашим номером.

Важно также проверить все учетные записи на предмет несанкционированного доступа и изменить пароли. Если необходимо, обратитесь в полицию для регистрации утери устройства и, возможно, его восстановления. Независимо от опыта потери смартфона, уделите внимание мерам безопасности, таким как двухфакторная аутентификация и регулярное создание резервных копий данных.