Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неравномерная пигментация кожи при загаре: причины и способы решения проблемы
Хомуха считает, что сравнивать нынешний "Зенит" со "Спартаком" Романцева некорректно
Валерия Чекалина рассказала о пользе жизни без интернета и саморазвитии
Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
Ученые открыли суперорганизм, ДНК которого в 50 раз больше человеческого
Более 16 стран подтвердили участие в "Интервидении" — российском аналоге Евровидения
Флок или велюр: какой материал выбрать для дивана в современном интерьере
Безопасный солнцезащитный крем: ключевые ингредиенты для защиты кожи
Автоэксперт Константинов перечислил 3 признака неисправности топливного фильтра
Почему Красное море остаётся популярным местом отдыха: стабильная температура и уникальные курорты

Секреты Красного моря: почему туристы выбирают именно его?

1:10
Туризм

Море является одним из самых популярных мест для отдыха: туристы наслаждаются купанием в соленой воде, загорают под жарким солнцем и набираются сил на следующий год. Однако не все моря одинаково "гостеприимны": есть как холодные, так и тёплые.

Секреты Красного моря: почему туристы выбирают именно его?
Фото: commons.wikimedia.org by Anupam291 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какое же море наиболее привлекательно для любителей пляжного отдыха?

Оказалось, что самое тёплое море в мире — это Красное море. Известно, что в него не впадают реки, что позволяет поддерживать стабильную температуру. Отдыхать на Красном море могут туристы, отправляющиеся в Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Израиль, Иорданию, Эритрею и Джибути. Каждая из этих стран называет море по-своему. Например, египтяне именуют его "Зелёным простором", а израильтяне — "Тростниковым".

Курорты не теряют своей привлекательности даже зимой, поскольку температура воды стабильно держится выше 20 градусов.

Интересно, что в давние времена мореплаватели не очень любили это море из-за его непредсказуемого характера.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Россия приняла 140 тысяч китайских туристов после запуска безвизового режима
Банановое мороженое с изюмом: готовим дома
Как избавиться от огнёвки на крыжовнике?
Топ-5 фильмов, которые помогут пережить расставание
В Париже рекламируют Олимпиаду при помощи фото с Исинбаевой с российским флагом
Что нельзя разрешать делать кошке после стерилизации
Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами
Как правильно зонировать совмещённый санузел
Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников