Почему Красное море остаётся популярным местом отдыха: стабильная температура и уникальные курорты

Секреты Красного моря: почему туристы выбирают именно его?

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Море является одним из самых популярных мест для отдыха: туристы наслаждаются купанием в соленой воде, загорают под жарким солнцем и набираются сил на следующий год. Однако не все моря одинаково "гостеприимны": есть как холодные, так и тёплые.

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Какое же море наиболее привлекательно для любителей пляжного отдыха?

Оказалось, что самое тёплое море в мире — это Красное море. Известно, что в него не впадают реки, что позволяет поддерживать стабильную температуру. Отдыхать на Красном море могут туристы, отправляющиеся в Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен, Израиль, Иорданию, Эритрею и Джибути. Каждая из этих стран называет море по-своему. Например, египтяне именуют его "Зелёным простором", а израильтяне — "Тростниковым".

Курорты не теряют своей привлекательности даже зимой, поскольку температура воды стабильно держится выше 20 градусов.

Интересно, что в давние времена мореплаватели не очень любили это море из-за его непредсказуемого характера.