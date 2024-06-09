Безвизовый режим привлёк 140 тысяч китайских туристов в Россию с августа 2023 года

Россия приняла 140 тысяч китайских туристов после запуска безвизового режима

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что с момента запуска группового безвизового режима 1 августа 2023 года Россию посетили около 140 тысяч китайских туристов, сообщает "РИА Новости".

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"Планируем достичь по итогам 2024 года — 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам", — сообщил Кондратьев.

Он отметил, что показатели пока не достигли допандемийного уровня, но Россия уверенно движется к поставленным целям.

Кондратьев также уточнил, что министерство работает над введением безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой и рядом африканских стран.