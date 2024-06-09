Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines задел несколько фонарей при посадке на Ямайке, сообщает авиационный Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 в аэропорту Кингстона. Экипаж отклонился от осевой линии, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и сбил несколько фонарей, после чего вернулся на ВПП.
По информации Jamaica Observer, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения двигателя и посадочных фонарей.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.