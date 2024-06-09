Пассажирский Boeing сбил несколько фонарей при посадке на Ямайке

Пассажирский Boeing сбил несколько фонарей при посадке в Кингстоне

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines задел несколько фонарей при посадке на Ямайке, сообщает авиационный Telegram-канал Aviaincident.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 в аэропорту Кингстона. Экипаж отклонился от осевой линии, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и сбил несколько фонарей, после чего вернулся на ВПП.

По информации Jamaica Observer, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения двигателя и посадочных фонарей.