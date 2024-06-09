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Росавиация и Ространснадзор требуют от авиакомпаний высаживать людей при духоте

Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте

0:44
Туризм

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний предотвратить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре в салоне. Об этом сообщает "Известия".

Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как отмечает издание, глава Госавианадзора Владимир Ковальский подчеркнул, что в текущем воздушном законодательстве России нет норм, регулирующих допустимую температуру на борту самолета.

Ковальский призвал авиакомпании строго соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные главным государственным санитарным врачом России. Согласно этим требованиям, температура в пассажирской кабине должна находиться в пределах от 20 до 25 градусов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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