Росавиация и Ространснадзор требуют от авиакомпаний высаживать людей при духоте

Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний предотвратить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре в салоне. Об этом сообщает "Известия".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как отмечает издание, глава Госавианадзора Владимир Ковальский подчеркнул, что в текущем воздушном законодательстве России нет норм, регулирующих допустимую температуру на борту самолета.

Ковальский призвал авиакомпании строго соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные главным государственным санитарным врачом России. Согласно этим требованиям, температура в пассажирской кабине должна находиться в пределах от 20 до 25 градусов.