Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний предотвратить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре в салоне. Об этом сообщает "Известия".
Как отмечает издание, глава Госавианадзора Владимир Ковальский подчеркнул, что в текущем воздушном законодательстве России нет норм, регулирующих допустимую температуру на борту самолета.
Ковальский призвал авиакомпании строго соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные главным государственным санитарным врачом России. Согласно этим требованиям, температура в пассажирской кабине должна находиться в пределах от 20 до 25 градусов.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.