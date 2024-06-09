Теракты в Турции, Таиланде и Египте: МИД Великобритании предупредило туристов

МИД Великобритании призывает избегать Турцию, Египет и Таиланд

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) предупредило туристов, планирующих поездки в Турцию, Египет и Таиланд, о возможных террористических атаках.

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В Турции рекомендуется избегать поездок в районы, расположенные на границе с Сирией, а также в провинции Ширнак и Хаккари. В Таиланде существует высокий риск террористических нападений в провинциях Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла.

Кроме того, в Египте туристам следует воздержаться от поездок к границам с Ливией и в северный Синай. Опасной также является долина Нила. Возможны террористические атаки на дороге Марса-Матрух-Сива и в городе-оазисе Сива. Туристам не рекомендуется посещать Белую и Черную пустыни.