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Теракты в Турции, Таиланде и Египте: МИД Великобритании предупредило туристов

МИД Великобритании призывает избегать Турцию, Египет и Таиланд

0:49
Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) предупредило туристов, планирующих поездки в Турцию, Египет и Таиланд, о возможных террористических атаках.

МИД Великобритании призывает избегать Турцию, Египет и Таиланд
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

В Турции рекомендуется избегать поездок в районы, расположенные на границе с Сирией, а также в провинции Ширнак и Хаккари. В Таиланде существует высокий риск террористических нападений в провинциях Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла.

Кроме того, в Египте туристам следует воздержаться от поездок к границам с Ливией и в северный Синай. Опасной также является долина Нила. Возможны террористические атаки на дороге Марса-Матрух-Сива и в городе-оазисе Сива. Туристам не рекомендуется посещать Белую и Черную пустыни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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