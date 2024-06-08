Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены

Пляжи Крыма пустуют, несмотря на начало туристического сезона

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начавшийся туристический сезон не привлек в Крым большое количество туристов, желающих насладиться жарким южным солнцем. Пляжи остаются почти пустыми.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Так, россиян удивили пустынные пляжи Алушты, что необычно для начала июня. Это связано с новым трендом, стремлением к уединению с природой.

Однако в некоторых местах все же есть туристы. Некоторые из них осмеливаются купаться в море, которое прогрелось до +18 градусов.

Отдыхающие жалуются на высокие цены на местные продукты и услуги. Даже если удалось получить скидку на проживание, это не означает значительную экономию. Стакан латте стоит 300 рублей, лимонад — 200 рублей, а шарик мороженого, как полноценный обед, — 350 рублей, сообщает "Комсомольская правда".

Первыми на пляжах оказались местные жители Крыма, а также гости из Сочи, Ростова и Краснодара. В Крыму уже открыто 340 пляжей.