Начавшийся туристический сезон не привлек в Крым большое количество туристов, желающих насладиться жарким южным солнцем. Пляжи остаются почти пустыми.
Так, россиян удивили пустынные пляжи Алушты, что необычно для начала июня. Это связано с новым трендом, стремлением к уединению с природой.
Однако в некоторых местах все же есть туристы. Некоторые из них осмеливаются купаться в море, которое прогрелось до +18 градусов.
Отдыхающие жалуются на высокие цены на местные продукты и услуги. Даже если удалось получить скидку на проживание, это не означает значительную экономию. Стакан латте стоит 300 рублей, лимонад — 200 рублей, а шарик мороженого, как полноценный обед, — 350 рублей, сообщает "Комсомольская правда".
Первыми на пляжах оказались местные жители Крыма, а также гости из Сочи, Ростова и Краснодара. В Крыму уже открыто 340 пляжей.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.