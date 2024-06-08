Губернатор Тверской области рассказал о сохранении культурного наследия, инвестициях и развитии туризма

Губернатор Тверской области — о сохранении объектов культурного наследия и масштабных инвестиционных проектах
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Игорь Руденя, губернатор Тверской области, в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) поделился планами по сохранению культурного наследия, развитию туризма и сотрудничеству с Китаем.
Сохранение культурного наследия
Вопрос: Тверская область участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия. Какие памятники будут восстановлены?
Ответ: Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по количеству объектов культурного наследия, насчитывающих более 10,8 тысяч памятников. Проект привлечет частные инвестиции для восстановления и адаптации исторических зданий. В список приоритетных объектов вошли "Дом Мутузова" и здание, где формировались части 2-й особой партизанской бригады. Дополнительно рассматриваются другие объекты для включения в проект. Это долгосрочная работа, требующая объединения усилий государства, историков и реставраторов.
Восстановление объектов в Бердянске
Вопрос: сколько объектов уже восстановлено в подшефном городе Бердянске Запорожской области, и какие планы на будущее?
Ответ: за последние два года специалисты из Тверской области восстановили 36 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. В 2023 году завершен ремонт железнодорожного вокзала и других значимых зданий. Планируется дальнейшее восстановление инженерных коммуникаций и модернизация объектов теплоснабжения до 2030 года.
Масштабные инвестиционные проекты
Вопрос: какие инвестиционные проекты будут реализованы в Тверской области в 2024 году и как они повлияют на региональную экономику?
Ответ: в 2024 году планируется завершение 30 проектов с общим объемом инвестиций более 43,5 млрд рублей и созданием более 4,6 тыс. рабочих мест. Это вдвое превышает показатели предыдущих трех лет. Один из ключевых проектов — создание центра обеспечения омниканальной торговли Wildberries с инвестициями более 6 млрд рублей.
Развитие туризма
Вопрос: какие меры предпринимаются для увеличения турпотока в Тверскую область?
Ответ: с 2016 по 2023 год турпоток удвоился, достигнув 2,8 млн человек. Планируется увеличить его до 4,9 млн к 2029 году. В области обновляются и открываются музеи, разрабатываются новые туристические маршруты, расширяется событийный календарь. Строится современный порт и речной вокзал для круизных судов, что сделает регион центром водного туризма.
Внешнеторговые отношения
Вопрос: каковы торговые отношения Тверской области с другими странами, и какова роль Китая в этом процессе?
Ответ: в 2023 году внешнеторговый оборот региона составил более $1 млрд, увеличившись на 5%. Основные партнеры — страны СНГ, Азия, Ближний Восток и Африка. Китай является ключевым партнером, заняв первое место по внешнеторговому обороту с Тверской областью. Экспорт в Китай включает продовольственные товары и продукцию деревообрабатывающей промышленности, импорт — комплектующие и оборудование.
Петербургский международный экономический форум
Форум проходит с 5 по 8 июня под темой "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатором выступает Фонд Росконгресс, информационным партнером — ТАСС.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.