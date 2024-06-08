Повышение стоимости шенгенской визы с 11 июня: новые тарифы и исключения для некоторых стран

С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы повысится для большинства стран, однако некоторые страны смогут сохранить прежние тарифы.
Граждане Армении, Азербайджана, Беларуси (кроме официальных лиц), Кабо-Верде и других государств будут платить за визу 35 евро, несмотря на общее повышение стоимости. Увеличение затронет все страны, подающие заявки на шенгенскую визу, кроме тех, которые имеют специальные соглашения с Европейским союзом. Для россиян визовый сбор также возрастет: с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.
Эти изменения не касаются категорий граждан, освобожденных от уплаты визового сбора, включая членов семей граждан ЕС и Евразийского экономического союза, владельцев дипломатических и служебных паспортов, учащихся и курсантов.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.