Повышение стоимости шенгенской визы с 11 июня: новые тарифы и исключения для некоторых стран

Шенгенская виза подорожает с 11 июня

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы повысится для большинства стран, однако некоторые страны смогут сохранить прежние тарифы.

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Граждане Армении, Азербайджана, Беларуси (кроме официальных лиц), Кабо-Верде и других государств будут платить за визу 35 евро, несмотря на общее повышение стоимости. Увеличение затронет все страны, подающие заявки на шенгенскую визу, кроме тех, которые имеют специальные соглашения с Европейским союзом. Для россиян визовый сбор также возрастет: с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.

Эти изменения не касаются категорий граждан, освобожденных от уплаты визового сбора, включая членов семей граждан ЕС и Евразийского экономического союза, владельцев дипломатических и служебных паспортов, учащихся и курсантов.