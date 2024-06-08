Росаккредитация и Wildberries Travel объединяют усилия для проверки звездности отелей

Росаккредитация и Wildberries Travel подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ПМЭФ для создания совместного цифрового проекта по интеграции баз данных отелей.
В рамках этого соглашения стороны планируют разработать и внедрить цифровой сервис, который предоставит пользователям достоверную информацию о соответствии отелей и других мест размещения их заявленным категориям.
Это будет достигнуто за счет интеграции каталогов Wildberries и электронных реестров Росаккредитации. Стороны обязуются регулярно обмениваться актуальными данными о соответствии объектов размещения заявленным категориям, чтобы обеспечить высокое качество услуг.
Таким образом, пользователи Wildberries Travel смогут быть уверены в качестве обслуживания в отелях, поскольку их звездность будет подтверждена Росаккредитацией.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.