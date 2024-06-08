Росаккредитация и Wildberries Travel объединяют усилия для проверки звездности отелей

Росаккредитация и Wildberries Travel запустят сервис проверки соответствия категорий

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росаккредитация и Wildberries Travel подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ПМЭФ для создания совместного цифрового проекта по интеграции баз данных отелей.

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В рамках этого соглашения стороны планируют разработать и внедрить цифровой сервис, который предоставит пользователям достоверную информацию о соответствии отелей и других мест размещения их заявленным категориям.

Это будет достигнуто за счет интеграции каталогов Wildberries и электронных реестров Росаккредитации. Стороны обязуются регулярно обмениваться актуальными данными о соответствии объектов размещения заявленным категориям, чтобы обеспечить высокое качество услуг.

Таким образом, пользователи Wildberries Travel смогут быть уверены в качестве обслуживания в отелях, поскольку их звездность будет подтверждена Росаккредитацией.