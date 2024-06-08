Водопад в горном парке Юньтай, расположенный в китайской провинции Хэнань, является самой высокой туристической достопримечательностью в этом регионе. С высотой 314 метров, он считается самым высоким водопадом в Китае и в путеводителях известен как "Млечный путь, летящий вниз".
Ежегодно тысячи туристов приезжают, чтобы полюбоваться этим водопадом. Однако недавно стало известно, что водопад был создан с помощью современных технологий, как сообщил CNN.
Китайские блогеры раскрыли этот секрет. Забравшись на вершину водопада, они обнаружили трубы, по которым подаётся вода для создания визуального эффекта. Видео, снятое блогерами, быстро стало вирусным в сети.
Представители парка Юньтай объяснили, что водопад был слегка изменён для улучшения его внешнего вида. Они заверили, что этим летом водопад можно будет увидеть в его "естественном состоянии".
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.