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Самый высокий водопад в Китае оказался искусственным: как современные технологии создают природные чудеса

Самый высокий водопад в Китае оказался искусственным

1:01
Туризм

Водопад в горном парке Юньтай, расположенный в китайской провинции Хэнань, является самой высокой туристической достопримечательностью в этом регионе. С высотой 314 метров, он считается самым высоким водопадом в Китае и в путеводителях известен как "Млечный путь, летящий вниз".

Самый высокий водопад в Китае оказался искусственным
Фото: www.flickr.com by Gary Todd is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ежегодно тысячи туристов приезжают, чтобы полюбоваться этим водопадом. Однако недавно стало известно, что водопад был создан с помощью современных технологий, как сообщил CNN.

Китайские блогеры раскрыли этот секрет. Забравшись на вершину водопада, они обнаружили трубы, по которым подаётся вода для создания визуального эффекта. Видео, снятое блогерами, быстро стало вирусным в сети.

Представители парка Юньтай объяснили, что водопад был слегка изменён для улучшения его внешнего вида. Они заверили, что этим летом водопад можно будет увидеть в его "естественном состоянии".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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