Сингапур удивляет: британская туристка поражена количеством запретов на улицах

Сингапур удивляет туристов со всех уголков мира. Британская туристка была поражена множеством табличек и надписей, предупреждающих о недопустимом поведении в общественных местах. Её вирусный фотоотчет в TikTok европейцы назвали познавательным, а реакция гостьи вызвала улыбку у сингапурцев. Некоторые из них отметили, что раньше не обращали на это внимания глазами туристов.
В течение дня иностранка изучала, что в Сингапуре запрещено. Она быстро согласилась с предупреждениями о запрете мусорить и правилами парковки велосипедов. На входе в The Shoppes в Marina Bay Sands она заметила большую табличку, запрещающую кататься на велосипеде, роликах, скейтборде и самокатах, а также гулять с собаками.
Под одной из фотографий туристка написала: "Так много зон, свободных от курения, это очень непривычно для лондонца." Знак "Вейпинг запрещен" на двери кафе вызвал у неё замечание, что многие её соотечественники здесь бы расплакались: в Сингапуре курительные приборы запрещены уже несколько лет, тогда как в Великобритании они легальны.
Девушка удивилась табличкам, советующим не сидеть на корточках на унитазе и остерегаться выдр на улице. На предупреждение об опасности на ограждении в торговом центре местный житель ответил: "Кто, черт возьми, так делает?".
Если одни комментаторы были озадачены рядом запрещающих знаков, то другие уверены, что они появились из-за прошлых инцидентов. Один философ напомнил простое правило: "Веди себя так, как мама хотела бы, чтобы ты вел себя дома".
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