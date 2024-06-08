Сингапур удивляет: британская туристка поражена количеством запретов на улицах

Британская туристка поражена количеством запретов на улицах Сингапура

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сингапур удивляет туристов со всех уголков мира. Британская туристка была поражена множеством табличек и надписей, предупреждающих о недопустимом поведении в общественных местах. Её вирусный фотоотчет в TikTok европейцы назвали познавательным, а реакция гостьи вызвала улыбку у сингапурцев. Некоторые из них отметили, что раньше не обращали на это внимания глазами туристов.

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

В течение дня иностранка изучала, что в Сингапуре запрещено. Она быстро согласилась с предупреждениями о запрете мусорить и правилами парковки велосипедов. На входе в The Shoppes в Marina Bay Sands она заметила большую табличку, запрещающую кататься на велосипеде, роликах, скейтборде и самокатах, а также гулять с собаками.

Под одной из фотографий туристка написала: "Так много зон, свободных от курения, это очень непривычно для лондонца." Знак "Вейпинг запрещен" на двери кафе вызвал у неё замечание, что многие её соотечественники здесь бы расплакались: в Сингапуре курительные приборы запрещены уже несколько лет, тогда как в Великобритании они легальны.

Девушка удивилась табличкам, советующим не сидеть на корточках на унитазе и остерегаться выдр на улице. На предупреждение об опасности на ограждении в торговом центре местный житель ответил: "Кто, черт возьми, так делает?".

Если одни комментаторы были озадачены рядом запрещающих знаков, то другие уверены, что они появились из-за прошлых инцидентов. Один философ напомнил простое правило: "Веди себя так, как мама хотела бы, чтобы ты вел себя дома".