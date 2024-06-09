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Экономия на отелях: советы британских специалистов по бронированию через официальный сайт

Почему стоит бронировать отель через официальный сайт: советы экспертов

1:12
Туризм

Чтобы сэкономить на проживании в отеле, рекомендуется бронировать номер напрямую через официальный сайт гостиницы. Такой совет дают специалисты из Великобритании.

Почему стоит бронировать отель через официальный сайт: советы экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Многие путешественники пользуются популярными сервисами для бронирования, не подозревая, что могут сэкономить, если сделают это через официальный сайт отеля.

Одним из способов снизить затраты на проживание является отказ от использования агрегаторов. Исследования показали, что в 8 из 10 случаев номера дешевле при бронировании на сайте отеля. Кроме того, многие гостиницы предлагают бесплатные завтраки и скидки на спа-процедуры при условии бронирования через их сайт.

Ещё одним эффективным способом экономии является прямой звонок в отель для бронирования номера. Даже если доступен сайт, звонок может предоставить дополнительные скидки и бонусы.

Разница в цене объясняется тем, что известные сервисы взимают комиссию от 15 до 25 процентов за каждое бронирование, что вынуждает отели отказываться от бонусов и скидок, чтобы избежать убытков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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