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Всё, что нужно знать о правилах провоза ручной клади и багажа при авиаперелётах

Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии

3:02
Туризм

Собираясь в авиапутешествие, важно помнить о нескольких вещах. Эти советы касаются как ручной клади, так и сдаваемого багажа. Изучение информации заранее поможет избежать проблем при посадке и досмотре.

Эксперты рассказали, как избежать проблем с багажом при авиапутешествии
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

На борт пассажира пустят, но могут возникнуть незапланированные расходы. Эти затраты можно минимизировать, заранее ознакомившись с требованиями авиаперевозчика.

Ручная кладь делится на:

Традиционные перевозчики.

Обычно не взимают плату за ручную кладь. Правила каждой авиакомпании устанавливают допустимый вес, который может варьироваться от 5 до 12 кг. Также учитывается сумма трёх измерений (высота, ширина и длина), которая не должна превышать 115 см.

Помимо ручной клади, бесплатно разрешено провозить личные вещи, такие как пальто, дамская сумочка, портфель с документами, зонт, сумка с ноутбуком или камерой, костыли, трость, детское питание и книги.

Традиционные перевозчики позволяют бесплатно провозить багаж определённой нормы, за превышение которой нужно будет заплатить.

Лоукостеры

Имеют более строгие правила. Ручную кладь тщательно взвешивают и измеряют. Такие перевозчики обычно всегда берут деньги за багаж.

В зависимости от авиакомпании и маршрута, существуют различные требования к жидкостям, детскому питанию, медикаментам, косметике и зажигалкам. Полный перечень указан на сайте авиакомпании или на билете.

Негабаритный багаж должен быть зарегистрирован отдельно. Если размеры превышают 500х500х1000 мм, необходимо разрешение авиакомпании. Такой багаж оплачивается по тарифам и выгружается последним.

Важно учитывать вес покупок из Duty-free. Перевозчик может добавить их вес к массе ручной клади, и за перевес придется доплатить.

При перевозке ценных, хрупких предметов нужно приобрести отдельный билет, и предмету выделяется отдельное место. Вес предмета не должен превышать 80 кг.

Спортивный инвентарь, такой как лыжи, если его вес и размеры не превышают нормы, обычно провозится бесплатно. Однако условия могут варьироваться у разных компаний.

Чтобы избежать незапланированных расходов, перед покупкой билета рекомендуется сделать запрос в авиакомпанию. При международных перелетах важно заранее ознакомиться с правилами ввоза товаров в страну назначения. То, что разрешено в России, может быть запрещено в другой стране.

Если перелёт с пересадкой, багаж регистрируется до конечного пункта. Исключения возможны, если страна требует декларирования вещей или если пассажир летит разными авиакомпаниями по разным билетам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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