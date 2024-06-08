Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили шоссе древних римлян
Мировые политики доверяют астрологам для детального прогноза событий
Как избавиться от позеленения грунта в теплице?
Сечин назвал условие для экспорта российской нефти
Минкультуры поддержит проекты, которые отвечают духовным ценностям
Врач Шэнахан: растительное масло способно превратить блюдо в яд
Учёные обнаружили загадочный радиосигнал в космосе
Пудинг с заварным кремом и сливками: живописный десерт
Под Харьковом сразу четыре бригады ВСУ запросили срочную ротацию
Китай установил таймеры в общественные туалеты для туристов

В туалетах Китая установили таймеры для туристов

1:34
Туризм

В Китае, в провинции Шаньси, применили оригинальную идею для организации работы общественного туалета. В популярном у туристов месте, пещерном буддийском монастыре Юньган в городе Датун, над женскими кабинками установили LED-табло с меняющимися цветами, напоминающее самолетное зеленое-красное, и встроили таймер.

В туалетах Китая установили таймеры для туристов
Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта креативная задумка предназначена для удобства посетителей, чтобы не нужно было стучать в дверь и спрашивать, занято ли. Однако в соцсетях возникли вопросы о необходимости табло, отсчитывающего время пребывания человека в кабинке, на которые не было дано ответа.

"Это действительно неслыханно, как будто кто-то просто сидит в общественном туалете, играя на своем телефоне", — комментировали пользователи. Посетительницы также отметили, что чувствовали себя под наблюдением, как будто кто-то подгонял их поскорее освободить кабинку.

Сторонники нововведения заявили: "Я не знаю, чем люди занимаются в кабинке: они не издают ни звука и не выходят". Они считают, что это предотвратит намеренные задержки и очереди, предложив даже добавить функцию будильника, чтобы избежать злоупотреблений.

На вопросы китайских СМИ представитель Yungang Grottoes объяснил, что нет установленных сроков для "контроля" в туалетах и дело не в том, что 5-10 минут — это много. В таком случае, часы с подсчетом времени следует считать просто красивой деталью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В Европе нашли, кто виноват в том, что не удаётся восстановить производство удобрений
Певец Владимир Пресняков показал очаровательных рыжеволосых сыновей от Натальи Подольский
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Последние материалы
Пудинг с заварным кремом и сливками: живописный десерт
Под Харьковом сразу четыре бригады ВСУ запросили срочную ротацию
Родион Газманов показал редкое фото с отцом
Что посадить рядом с пионами для беспрерывного цветения?
Автоэксперт Тимашов перечислил 5 неисправностей авто из-за плохого бензина
Юрист Хаминский считает, что семья Заворотнюк может рассориться из-за наследства
Что действительно нужно делать для упругих ягодиц
Эксперт: предпосылок для падения цен на жильё в РФ нет
Профессор Погожева: радужная диета помогает защитить клетки от воздействия радикалов
Из Абхазии начнут летать самолеты в семь российских городов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников