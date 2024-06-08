Китай установил таймеры в общественные туалеты для туристов

В туалетах Китая установили таймеры для туристов

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае, в провинции Шаньси, применили оригинальную идею для организации работы общественного туалета. В популярном у туристов месте, пещерном буддийском монастыре Юньган в городе Датун, над женскими кабинками установили LED-табло с меняющимися цветами, напоминающее самолетное зеленое-красное, и встроили таймер.

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта креативная задумка предназначена для удобства посетителей, чтобы не нужно было стучать в дверь и спрашивать, занято ли. Однако в соцсетях возникли вопросы о необходимости табло, отсчитывающего время пребывания человека в кабинке, на которые не было дано ответа.

"Это действительно неслыханно, как будто кто-то просто сидит в общественном туалете, играя на своем телефоне", — комментировали пользователи. Посетительницы также отметили, что чувствовали себя под наблюдением, как будто кто-то подгонял их поскорее освободить кабинку.

Сторонники нововведения заявили: "Я не знаю, чем люди занимаются в кабинке: они не издают ни звука и не выходят". Они считают, что это предотвратит намеренные задержки и очереди, предложив даже добавить функцию будильника, чтобы избежать злоупотреблений.

На вопросы китайских СМИ представитель Yungang Grottoes объяснил, что нет установленных сроков для "контроля" в туалетах и дело не в том, что 5-10 минут — это много. В таком случае, часы с подсчетом времени следует считать просто красивой деталью.