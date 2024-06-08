Абхазия и Россия: новые возможности для авиаперелетов в 2024 году

На Петербургском международном экономическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания объявил, что с открытием Сухумского аэропорта ожидается существенное увеличение числа рейсов в Россию.
Президент отметил, что после начала работы аэропорта количество перевозок может возрасти на 50% уже в первый год. Это обусловлено планом запуска регулярных рейсов в семь крупных городов России.
Реконструкция аэропорта стартовала осенью 2023 года после подписания соглашения между правительством Абхазии и российской компанией "Инфраструктурное развитие". Открытие запланировано на 31 декабря 2024 года, а первый тестовый рейс состоится в июле того же года.
Стоит также отметить, что за последний год популярность Абхазии среди российских туристов значительно возросла.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.