Абхазия и Россия: новые возможности для авиаперелетов в 2024 году

Из Абхазии начнут летать самолеты в семь российских городов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Петербургском международном экономическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания объявил, что с открытием Сухумского аэропорта ожидается существенное увеличение числа рейсов в Россию.

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Президент отметил, что после начала работы аэропорта количество перевозок может возрасти на 50% уже в первый год. Это обусловлено планом запуска регулярных рейсов в семь крупных городов России.

Реконструкция аэропорта стартовала осенью 2023 года после подписания соглашения между правительством Абхазии и российской компанией "Инфраструктурное развитие". Открытие запланировано на 31 декабря 2024 года, а первый тестовый рейс состоится в июле того же года.

Стоит также отметить, что за последний год популярность Абхазии среди российских туристов значительно возросла.