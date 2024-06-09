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Британские врачи рассказали, как предотвратить укачивание в дороге: советы и рекомендации

Врачи рассказали, как избежать укачивания в поездке

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Туризм

Британские медики предложили методы для борьбы с укачиванием в пути.

Врачи рассказали, как избежать укачивания в поездке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы преодолеть тошноту, пассажиру рекомендуется сосредоточить взгляд на одной точке. Улучшить самочувствие можно, обеспечив доступ к свежему воздуху.

Ещё один эффективный способ борьбы с укачиванием включает в себя следующие шаги: закрыть глаза, сосредоточиться на медленном дыхании и выпить немного воды.

Перед поездкой не следует употреблять калорийную и острую пищу, а также алкогольные напитки. Продукты, которые помогают справиться с "морской болезнью", включают чай с имбирем и имбирное печенье. Медики отмечают, что употребление этих продуктов временно облегчает неприятные ощущения тошноты.

Также при ухудшении самочувствия полезно отвлечься. Можно почитать книгу или посмотреть фильм, главное — не следить за движущимися объектами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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