Важные советы для путешественников: как защитить себя от хитрых мошенников за границей

Путешествие всегда связано с риском столкнуться с хитроумными мошенниками. Как избежать их ловушек? Этот простой совет поможет вам обезопасить себя.
Чем популярнее туристический город, тем изощрённее становятся уловки мошенников. В некоторых европейских городах вам могут предложить помощь с багажом или подсказкой по маршруту. Однако не спешите доверять доброжелательным местным жителям. В большинстве случаев "доброжелатель" затем попросит оплату за свои услуги.
Один из распространённых приёмов — "Роза". Мошенник вручает розу, которую турист принимает за подарок. Но позже вас обязательно заставят заплатить за этот навязчивый "подарок".
Чтобы не стать жертвой мошенников, имейте при себе как наличные деньги, так и средства на карте. Перед поездкой изучите в интернете типичные способы обмана в стране или городе, который собираетесь посетить.
Всегда уточняйте, бесплатна ли предлагаемая вам услуга. Если вам говорят, что помощь бесплатная, ни в коем случае не платите. Это наверняка мошенничество!
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.