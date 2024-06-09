Важные советы для путешественников: как защитить себя от хитрых мошенников за границей

Туристические ловушки: как не попасться на удочку мошенников

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие всегда связано с риском столкнуться с хитроумными мошенниками. Как избежать их ловушек? Этот простой совет поможет вам обезопасить себя.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Чем популярнее туристический город, тем изощрённее становятся уловки мошенников. В некоторых европейских городах вам могут предложить помощь с багажом или подсказкой по маршруту. Однако не спешите доверять доброжелательным местным жителям. В большинстве случаев "доброжелатель" затем попросит оплату за свои услуги.

Один из распространённых приёмов — "Роза". Мошенник вручает розу, которую турист принимает за подарок. Но позже вас обязательно заставят заплатить за этот навязчивый "подарок".

Чтобы не стать жертвой мошенников, имейте при себе как наличные деньги, так и средства на карте. Перед поездкой изучите в интернете типичные способы обмана в стране или городе, который собираетесь посетить.

Всегда уточняйте, бесплатна ли предлагаемая вам услуга. Если вам говорят, что помощь бесплатная, ни в коем случае не платите. Это наверняка мошенничество!