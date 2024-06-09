Экономим на поездках за границу: секреты выгодной покупки авиабилетов и скидок

Секреты экономии на авиабилетах: как путешествовать дешевле

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заграничные поездки часто сопровождаются хлопотами и значительными финансовыми затратами. Однако, есть простой способ минимизировать расходы.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следуя этим советам, вы сможете значительно сэкономить свои деньги.

Во-первых, покупайте билеты заранее. Чем раньше вы приобретёте билет, тем дешевле он вам обойдется. Это обусловлено тем, что многие путешественники предпочитают не планировать поездки заранее, а покупка билетов заблаговременно может закрепить уверенность в поездке и снизить стоимость.

Чтобы всегда быть в курсе распродаж и скидок, подпишитесь на рассылки авиакомпаний и сервисов по онлайн-поиску билетов. Такие рассылки могут быть полезны даже если вы ещё не определились с направлением путешествия.

Подписка на рассылки также важна, если вы хотите приобрести билеты по максимально низкой цене. Компании часто сообщают о сезонных или специальных акциях именно через почтовые и СМС-рассылки.

Кроме того, можно сэкономить, выбрав правильную дату для покупки билетов. Попробуйте бронировать билеты в дни праздников. Авиакомпании часто предлагают скидки на Новый год или бонусы в честь дня рождения покупателя.