Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасности гель-лака: как неправильный маникюр может привести к повреждению ногтей
Пять растений для дома, которые могут достигнуть потолка
Блогер обвинил Яна Абрамова в насилии над певицей Алсу
Картофельно-сырный суп: есть дольше, чем готовить
SciRep: похвала и ласка повышают успехи собак при обучении новым навыкам
Россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов каско для популярных авто
Инженеры представили набор конверсии обычного велосипеда в электрический
Эксперт объяснила разницу между "всё включено" и "ультра всё включено"
TAMU: купание в водоемах и прогулки под крышей спасут питомца от перегрева
Экономим на поездках за границу: секреты выгодной покупки авиабилетов и скидок

Секреты экономии на авиабилетах: как путешествовать дешевле

1:19
Туризм

Заграничные поездки часто сопровождаются хлопотами и значительными финансовыми затратами. Однако, есть простой способ минимизировать расходы.

Секреты экономии на авиабилетах: как путешествовать дешевле
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следуя этим советам, вы сможете значительно сэкономить свои деньги.

Во-первых, покупайте билеты заранее. Чем раньше вы приобретёте билет, тем дешевле он вам обойдется. Это обусловлено тем, что многие путешественники предпочитают не планировать поездки заранее, а покупка билетов заблаговременно может закрепить уверенность в поездке и снизить стоимость.

Чтобы всегда быть в курсе распродаж и скидок, подпишитесь на рассылки авиакомпаний и сервисов по онлайн-поиску билетов. Такие рассылки могут быть полезны даже если вы ещё не определились с направлением путешествия.

Подписка на рассылки также важна, если вы хотите приобрести билеты по максимально низкой цене. Компании часто сообщают о сезонных или специальных акциях именно через почтовые и СМС-рассылки.

Кроме того, можно сэкономить, выбрав правильную дату для покупки билетов. Попробуйте бронировать билеты в дни праздников. Авиакомпании часто предлагают скидки на Новый год или бонусы в честь дня рождения покупателя.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов каско для популярных авто
Инженеры представили набор конверсии обычного велосипеда в электрический
Эксперт объяснила разницу между "всё включено" и "ультра всё включено"
TAMU: купание в водоемах и прогулки под крышей спасут питомца от перегрева
История с концом, полным счастья: драма консильера
Молодило, делосперма, пахифитум прекрасно украсят сад
Ксения Собчак на ПМЭФ с сумкой Hermes за 11 миллионов рублей
Все о здоровье
Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта
Универсальный робот на службе армии России: Тягач и минер в одном корпусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников