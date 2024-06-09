Эксперт Оксана Булах объяснила, чем отличается отдых по системе "всё включено" и "ультра всё включено"

Этим летом черноморские отели, работающие по системе "всё включено", демонстрируют наибольший рост спроса по сравнению с 2023 годом. В Краснодарском крае и Крыму количество таких бронирований увеличилось на 20%. Коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах объяснила, что включает в себя формат "всё включено" в отелях разного уровня и чем он отличается от "ультра всё включено".
По словам Булах, различия между пакетами заключаются в оснащении номеров (от наполнения мини-бара до наличия халатов), разнообразии меню, ассортименте алкогольных напитков, качестве анимационных программ, характеристиках бассейнов, предлагаемых оздоровительных процедурах и разнообразии инфраструктуры.
Одним из трендов этого сезона стало повышенное внимание к комфорту. Семейные и многодетные туристы особенно требовательны и всё чаще выбирают объекты с тарифом "ультра всё включено". Туристы этим летом также стремятся не зависеть от графика питания в отеле, хотят больший выбор активностей и велнес-процедур, а также возможность совмещать отдых с работой онлайн. Отели быстро реагируют на потребности клиентов, многие из них провели реновацию, сообщает портал "Тонкости туризма".
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.