Индия глазами путешественников: уникальная культура, кухня и духовные практики

Что нужно знать перед поездкой в Индию: советы и интересные факты

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не все страны могут похвастаться такой популярностью среди туристов, как Индия. Путешественников привлекает не только безупречный пляжный отдых, но и возможности для духовного роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Steinberger is licensed under CC0

Многих впечатляет эта удивительная страна, ведь здесь можно найти то, чего нет в других уголках планеты.

Интересные факты об Индии, которые стоит знать:

Индия — отличное место для веганов и вегетарианцев. Здесь много единомышленников среди местных жителей, и вы сможете узнать полезные рецепты, которые разнообразят ваше привычное меню. Местные жители обычно очень доброжелательно относятся к туристам и радушно встречают гостей из других стран. Если вы увидите мужчин, нежно держащихся за руки, не спешите делать выводы об их ориентации. В Индии это обычное проявление крепкой дружбы между мужчинами. Индийская кухня славится использованием пряностей. Однако не стоит сразу покупать готовые наборы специй: индийская еда зачастую очень острая, что может не всем понравиться. Индия — отличное место для тех, кто хочет научиться искусству йоги и медитации, а также постичь секреты аюрведической медицины, ведь именно здесь они были разработаны.