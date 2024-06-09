Почему стоит посетить Бразилию: карнавал, кофе, пляжи и другие удивительные факты
Удивительные факты о Бразилии: что стоит знать туристам
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09.06.2024 06:41
Многие мечтают побывать в Бразилии, так как здесь можно почувствовать всю магию Южной Америки. Эта страна удивляет своей контрастностью.
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вот несколько интересных фактов о Бразилии:
Это крупнейшая страна на континенте. Около половины всех жителей региона предпочитают жить именно здесь.
Бразилия экспортирует больше всего яблок и является одним из ведущих поставщиков кофе в мире.
Как и в других странах Южной Америки, здесь есть районы, куда туристам не рекомендуется ездить из-за высокого уровня преступности.
Всемирно известный карнавал в Рио-де-Жанейро считается самым продолжительным. Люди со всего мира стремятся увидеть это великолепное зрелище.
По мнению многих экспертов, самый красивый пляж находится в этой солнечной стране.
Знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро включена в список чудес света. Это место является обязательным для посещения.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру