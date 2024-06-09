Почему стоит посетить Бразилию: карнавал, кофе, пляжи и другие удивительные факты

Удивительные факты о Бразилии: что стоит знать туристам

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие мечтают побывать в Бразилии, так как здесь можно почувствовать всю магию Южной Америки. Эта страна удивляет своей контрастностью.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько интересных фактов о Бразилии:

Это крупнейшая страна на континенте. Около половины всех жителей региона предпочитают жить именно здесь.

Бразилия экспортирует больше всего яблок и является одним из ведущих поставщиков кофе в мире.

Как и в других странах Южной Америки, здесь есть районы, куда туристам не рекомендуется ездить из-за высокого уровня преступности.

Всемирно известный карнавал в Рио-де-Жанейро считается самым продолжительным. Люди со всего мира стремятся увидеть это великолепное зрелище.

По мнению многих экспертов, самый красивый пляж находится в этой солнечной стране.

Знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро включена в список чудес света. Это место является обязательным для посещения.