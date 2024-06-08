"Плавучая" лестница над фьордом: в Норвегии появилась новая достопримечательность

В Норвегии появилась уникальная "плавучая" лестница

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В небольшой деревушке Лоен на северо-западе Норвегии появилась новая архитектурная достопримечательность — подвесная лестница высотой 131 фут, известная как "лестница Стигалла". Эта уникальная конструкция, кажется, парит в воздухе над норвежским фьордом на высоте около 2591 фута.

Фото: www.flickr.com by Yosemite Highlining is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Лестница является частью комплекса аттракционов, предлагающих экстремальные ощущения и захватывающие виды. Чтобы добраться до вершины, нужно пройти маршруты Виа Феррата, где альпинистам помогают стальные тросы и крепкие лестницы. Затем начинается восхождение по наклонной лестнице Стигалла, доступной только для опытных альпинистов.

Представители компании Loen Active, организующей проект, уверяют, что каждый найдет здесь что-то особенное. С вершины горы Ховен открываются невероятные виды на фьорд, окруженный высокими горами и пушистыми облаками. После восхождения можно отдохнуть в ресторане или спуститься вниз на канатной дороге.

Эта новая достопримечательность Лоэна обещает стать идеальным местом для любителей адреналина и ценителей живописных природных пейзажей.