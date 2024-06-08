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Russpass 2024: масштабное обновление и новые возможности для путешествий по России

Russpass обновлен для удобства и новых возможностей путешествий по России

1:55
Туризм

Новый курортный сезон начался с масштабного обновления популярного туристического сервиса Russpass. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что теперь пользователи могут не только забронировать отель или купить билеты на мероприятия, но и спланировать полноценное путешествие по России.

Russpass обновлен для удобства и новых возможностей путешествий по России
Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Одним из ключевых улучшений стал запуск конструктора специальных проектов, позволяющего пользователям создавать уникальные маршруты с подборкой культурных и исторических достопримечательностей, ресторанов и спортивных мероприятий. Обновленные карты туристических объектов теперь включают расписание предстоящих мероприятий и возможность бронирования мест напрямую через сайт.

Для удобства клиентов добавлена функция автозаполнения персональных данных при покупке билетов, возможность менять пункты маршрута местами и указывать конкретные даты посещения. Если планы ещё не определены, пользователи могут воспользоваться рекомендациями сервиса для выбора направления путешествия.

Также обновлено онлайн-издание Ruspass-Magazine, включающее раздел "Энциклопедия терминов" и карточки с предложениями услуг, таких как культурные объекты и экскурсии. Пользователи могут читать актуальные и популярные статьи, а также сразу переходить к бронированию билетов на упомянутые в материалах места.

Не менее значимо обновление портала "Ruspass. Бизнес", который стал более привлекательным для российских туроператоров. Новые возможности продвижения услуг и размещения информации о мероприятиях, такие как бизнес-календарь и регистрация участников мероприятий, теперь доступны партнёрам сервиса.

Все эти изменения значительно улучшили удобство использования сервиса и расширили возможности для планирования путешествий по России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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