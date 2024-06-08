Подготовка пляжей Самары к лету 2024: поступит более 11 тысяч тонн песка

На пляжи Самары доставят более 11т тонн песка

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Самаре начались подготовительные работы к летнему сезону. По информации городской администрации, на все восемь пляжей вдоль Волги поступит более 11 тысяч тонн песка, первая баржа уже прибыла. Песок будет равномерно распределен, а на время проведения работ, для обеспечения безопасности, жителей попросят покинуть пляж из-за работы специализированной техники.

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В городе восемь пляжей, включая I, II и IV очереди набережной, Загородный парк, Барбошина поляна, спуск по улице Советской Армии, район санатория "Можайский" и Красноглинский район. Дополнительно будет обустроен пляж возле фестивальной поляны на Мастрюковских озерах к молодежному форуму "іВолга".

Работы начнутся с самого дальнего пляжа Красноглинского района и продолжатся вниз по течению. Песок распределят равномерно по всей площади каждого пляжа. Также дайверы осмотрят акваторию, измерят глубину и обозначат безопасные зоны для купания буйками.

По завершении подготовительных работ на пляжах установят около 1700 различных сооружений для отдыха, включая зонтики, качели, разделочные доски и другие элементы. Также откроются спасательные посты, где спасатели будут работать ежедневно с 10 июня по 31 августа и с 1 по 15 сентября.

Для обеспечения доступности пляжей для людей с ограниченными возможностями на двух пляжах предусмотрены специальные спуски, оборудование для отдыха и питьевые фонтанчики. Кроме того, с 1 июня по 31 октября действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров вне специально отведенных мест.