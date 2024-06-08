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Для чего стюардессы приветствуют пассажиров на самом деле: секреты работы стюардесс

Стюардесса раскрыла истинные причины приветствия пассажиров на борту

1:25
Туризм

Простая вежливость для повышения лояльности к авиакомпании? Как бы не так! О скрытых мотивах приветствия пассажиров с улыбкой рассказала стюардесса по имени Рания в своем личном блоге. В нем девушка раскрывает секреты профессии, о которых мало кто знает. К слову, ролик о встрече пассажиров на борту уже набрал более 6 миллионов просмотров. Оказалось, что первостепенная задача приветствия — это контроль состояния пассажиров.

Стюардесса раскрыла истинные причины приветствия пассажиров на борту
Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Суть в том, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь", — объяснила стюардесса.

Кроме того, она добавила, что экипажу полезно определить, "кто мог бы помочь в чрезвычайной ситуации". С точки зрения безопасности полета, важно, чтобы у запасных выходов располагались пассажиры, которые физически способны открыть люк в случае чрезвычайной ситуации. Члены экипажа стараются оценить ситуацию уже при входе.

Персональные приветствия также не случайны — они заставляют пассажира ответить, что упрощает проверку на трезвость. Заодно сотрудники авиакомпании визуально контролируют, не проносит ли пассажир запрещенные предметы. Большинство комментаторов оказались недовольны "двойным дном" приветствия при входе на борт, многие отмечали, что всегда чувствовали на себе оценивающие взгляды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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