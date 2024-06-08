Шенгенские визы: где чаще всего отказывают россиянам и где выдают

Россия в топ-5 по числу заявлений на шенгенские визы в 2023 году

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году Россия вошла в топ-5 стран с наибольшим числом заявлений на получение шенгенских виз. Среди лидеров также оказались Китай, Турция, Индия и Марокко.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 2023 году граждане РФ подали 520 тысяч заявлений на визу, из которых было отказано в 10,6% случаев, сообщает РБК. По сравнению с 2019 годом, доля отказов выросла в 13 раз.

Чаще всего гражданам России отказывали в визе в Мальте (34,8%), Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%). Эти данные предоставила Еврокомиссия. Большинство виз россияне получили в консульствах Италии (143 тысячи), Испании (116 тысяч) и Франции (111 тысяч). В Италии отказали в 6,4% случаев, во Франции — в 8,5%, а в Испании — в 13,5%.

Посольство Франции в России сообщило, что с 11 июня стоимость шенгенской визы для взрослых повысится до 90 евро, а для детей от 6 до 12 лет — до 45 евро.