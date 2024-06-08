Как россияне выбирают место для отдыха: пляжи, достопримечательности и языковой барьер

Россияне рассказали, что важно при выборе летнего отдыха

Лето — это долгожданное время отпусков и путешествий. Куда же отправиться на отдых? Российские туристы уже сделали свой выбор: их главные приоритеты — пляжный отдых и комфорт.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно исследованию сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, 87% российских туристов чувствуют себя комфортно в популярных туристических местах. При этом 84% важны достопримечательности и исторические объекты. И, конечно, 83% не могут представить летний отдых без пляжа.

Другим важным фактором при выборе направления является отсутствие языкового барьера — его учитывают 64% путешественников. Столько же важен и наличие прямых рейсов, которые сокращают время в пути и минимизируют стресс.

Интересно, что только 56% туристов обращают внимание на категорию отеля. Для остальных количество звезд не является решающим фактором. Возможно, они предпочитают уютные апартаменты, гостевые дома или виллы с собственным бассейном, отдавая приоритет индивидуальному комфорту.

Также 55% опрошенных учитывают местную кухню и её особенности. Это свидетельствует о том, что россияне интересуются новой культурой и хотят попробовать традиционные блюда регионов, которые они посещают.

При выборе места для отпуска, 60% туристов отдают предпочтение отдыху на природе. В то же время 40% предпочитают мегаполисы для погружения в городскую атмосферу, посещения музеев и театров, прогулок по улицам и дегустации городской кухни.

Немаловажными факторами при выборе места для отпуска являются цена (28%), уровень безопасности (15%) и климат (14%).