США ужесточают правила выдачи виз россиянам: как обойти препятствия

Дарья Клетченкова: визу в США получить сложно, но возможно

В интервью для "Лента.ру" руководитель компании "Главвиза" Дарья Клетченкова сообщила, что консульства США продолжают проявлять предвзятость по отношению к россиянам, что усложняет процесс получения визы. Тем не менее, она подчеркнула, что получение визы все же возможно.

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Клетченкова отметила, что сотрудники американских консульств в некоторых странах СНГ стали менее дружелюбны к российским гражданам по сравнению с прошлым. Однако, по ее словам, ситуация несколько улучшилась по сравнению с началом года.

В качестве альтернативы, Клетченкова рекомендовала рассмотреть такие страны, как Индонезия, Катар, Бахрейн и Румыния, где возможно пройти собеседование с переводчиком и вероятность успешного получения визы значительно выше.