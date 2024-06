США ужесточают правила выдачи виз россиянам: как обойти препятствия

В интервью для "Лента.ру" руководитель компании "Главвиза" Дарья Клетченкова сообщила, что консульства США продолжают проявлять предвзятость по отношению к россиянам, что усложняет процесс получения визы. Тем не менее, она подчеркнула, что получение визы все же возможно.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication