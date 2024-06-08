Власти Приморья планируют возобновить железнодорожное сообщение с Северной Кореей

Российские поезда поедут в Северную Корею

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом месяце власти Приморского края планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с северокорейским городом Расон, сообщает "Интерфакс". Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на Питерском международном экономическом форуме.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам Кожемяко, первоначально поезд будет курсировать между приморским Хасаном и северокорейским Расоном, а в будущем возможно его продление до Владивостока.

"Я думаю, что это должно произойти в июне", — отметил Кожемяко. Он также добавил, что уже обсудил этот вопрос с главой РЖД Олегом Белозеровым, который подтвердил планы по запуску поезда.

Ранее Кожемяко уже говорил о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Владивостоком и Расоном. В последние годы власти Приморья активно сотрудничают с КНДР, в этом году уже были запущены туристические поездки на горнолыжный курорт.