Власти Приморья планируют возобновить железнодорожное сообщение с Северной Кореей

В этом месяце власти Приморского края планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с северокорейским городом Расон, сообщает "Интерфакс". Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на Питерском международном экономическом форуме.
По словам Кожемяко, первоначально поезд будет курсировать между приморским Хасаном и северокорейским Расоном, а в будущем возможно его продление до Владивостока.
"Я думаю, что это должно произойти в июне", — отметил Кожемяко. Он также добавил, что уже обсудил этот вопрос с главой РЖД Олегом Белозеровым, который подтвердил планы по запуску поезда.
Ранее Кожемяко уже говорил о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Владивостоком и Расоном. В последние годы власти Приморья активно сотрудничают с КНДР, в этом году уже были запущены туристические поездки на горнолыжный курорт.
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