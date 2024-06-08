Рыбок и голубей не кормить: за что могут оштрафовать в разных странах

Что нельзя делать туристам в популярных странах

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кроме сбора чемоданов перед отпуском, туристу важно изучить законы страны, в которую он собирается. Редакция решила напомнить путешественникам о том, какие на первый взгляд безобидные поступки могут привести к штрафам за границей.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, в Таиланде нельзя водить мопед или автомобиль без рубашки или футболки. За это нарушение полиция может остановить водителя, и штраф составит 400-500 батов (около 1000-1200 руб.).

В дубайском метро запрещено провозить алкоголь, даже если он закрыт и находится в сумке. Хотя ручную кладь в метро ОАЭ не проверяют, пакет из Duty Free может вызвать подозрения. Путешественник, на которого обратят внимание сотрудники станции, вероятно, получит устное предупреждение, но в случае инспекции может быть оштрафован на 500 дирхамов (около 12 тыс. руб).

В Египте туристам запрещено кормить рыб. С одной стороны, человеческая еда вредит морским обитателям, а с другой — привлекает акул к пляжам. Штраф за кормление рыб составляет 15 долларов (1300 руб.). Однако туристов часто предупреждают устно, и денежные штрафы редки.

В Италии запрещено кормить голубей в исторических местах, так как их помет повреждает площади и памятники архитектуры, а также мозаики и скульптуры. Голуби, доставая крошки из трещин, разрушают мощеные дороги и распространяют болезни. Штраф за кормление голубей составляет 500 евро (около 48 тыс. руб.).

В Абхазии нельзя находиться в купальнике вне пляжа или бассейна. За появление в бикини на центральной улице или в автобусе туристу грозит штраф в 6 тыс. руб. В августе 2023 года штраф существенно вырос — раньше он составлял 300 руб.