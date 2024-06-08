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Как стирать одежду в путешествиях, не тратясь на прачечные: советы и лайфхаки для туристов

Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов

Туризм

Во время путешествий можно столкнуться с ситуацией, когда нужно постирать вещи, но доступ к прачечной ограничен или обходится дорого. Однако, существует несколько способов поддерживать одежду в чистоте без лишних затрат. Об этих методах расскажет "Рамблер".

Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ручная стирка
Ручная стирка — это один из самых доступных и эффективных способов ухода за вещами в поездке. Вам потребуется моющее средство, например, жидкость для мытья посуды или специальное средство для ручной стирки, чистая вода и место для промывания и отжима белья. Наберите в раковину или ванну воды, добавьте моющее средство, замочите вещи и тщательно их вымойте. Затем хорошо промойте вещи в чистой воде и отожмите излишек влаги. Повторите процесс промывания и повесьте вещи для сушки.

Сухая стирка
Если у вас нет доступа к воде или нужно просто освежить одежду, можно воспользоваться средствами для сухой стирки. Специальные спреи и салфетки для сухой стирки помогут удалить пятна и освежить ткань. Просто распылите средство на загрязненные участки, дайте ему впитаться и аккуратно протрите.

Стирка в багажнике машины
Для путешественников на автомобиле подойдет вариант стирки в багажнике. Замочите белье в контейнере с водой и моющим средством, затем герметично его закройте. Во время поездки одежда будет перемешиваться в мыльной воде, как в стиральной машине. По прибытии на место промойте и отожмите белье, затем высушите его на воздухе.

Пакеты для стирки
Существуют специальные пакеты для стирки, которые позволяют стирать вещи прямо в сумке или в ванной. Они оснащены моющим средством и специальными внутренними приспособлениями для стирки. Просто поместите вещи в пакет, добавьте воду и моющее средство, затем помассируйте и выжмите вещи, чтобы хорошо пропитать их моющим средством. После этого промойте и отожмите вещи. Этот способ удобен и быстр, особенно для небольших объемов стирки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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