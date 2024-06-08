Как стирать одежду в путешествиях, не тратясь на прачечные: советы и лайфхаки для туристов

Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов

Во время путешествий можно столкнуться с ситуацией, когда нужно постирать вещи, но доступ к прачечной ограничен или обходится дорого. Однако, существует несколько способов поддерживать одежду в чистоте без лишних затрат. Об этих методах расскажет "Рамблер".

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Ручная стирка

Ручная стирка — это один из самых доступных и эффективных способов ухода за вещами в поездке. Вам потребуется моющее средство, например, жидкость для мытья посуды или специальное средство для ручной стирки, чистая вода и место для промывания и отжима белья. Наберите в раковину или ванну воды, добавьте моющее средство, замочите вещи и тщательно их вымойте. Затем хорошо промойте вещи в чистой воде и отожмите излишек влаги. Повторите процесс промывания и повесьте вещи для сушки.

Сухая стирка

Если у вас нет доступа к воде или нужно просто освежить одежду, можно воспользоваться средствами для сухой стирки. Специальные спреи и салфетки для сухой стирки помогут удалить пятна и освежить ткань. Просто распылите средство на загрязненные участки, дайте ему впитаться и аккуратно протрите.

Стирка в багажнике машины

Для путешественников на автомобиле подойдет вариант стирки в багажнике. Замочите белье в контейнере с водой и моющим средством, затем герметично его закройте. Во время поездки одежда будет перемешиваться в мыльной воде, как в стиральной машине. По прибытии на место промойте и отожмите белье, затем высушите его на воздухе.

Пакеты для стирки

Существуют специальные пакеты для стирки, которые позволяют стирать вещи прямо в сумке или в ванной. Они оснащены моющим средством и специальными внутренними приспособлениями для стирки. Просто поместите вещи в пакет, добавьте воду и моющее средство, затем помассируйте и выжмите вещи, чтобы хорошо пропитать их моющим средством. После этого промойте и отожмите вещи. Этот способ удобен и быстр, особенно для небольших объемов стирки.