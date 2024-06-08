"Вы с нами не летели": туристка из Чебоксар осталась без багажа в Калининграде из-за ошибки "Победы"

Туристка лишилась багажа и билетов из-за ошибки "Победы"

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Мы не доставили ваш багаж, так как вы не прибыли на рейс" — такой ответ получила туристка по прилету в Калининград, не обнаружив своего чемодана на багажной ленте. Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Она прилетела рейсом "Победы" из Чебоксар через Шереметьево в Храброво, путешествуя с девятилетним сыном. Чемодан ребенка прибыл в пункт назначения, а ее багаж остался в Шереметьево. Представители авиакомпании сообщили, что по данным системы она не прошла на посадку второго сегмента перелета, из-за чего ее багаж остался в Москве. Кроме того, в соответствии с правилами, были аннулированы ее обратные билеты.

Эти детали женщина узнала через платную горячую линию, потратив на разговоры 1500 рублей:

"Согласно их данным, мой девятилетний ребенок прилетел в Калининград один, без сопровождения, и это никого не смутило", — возмущается туристка в социальных сетях авиакомпании.

Женщина собирается подать в суд, но сначала хочет получить свой чемодан. Уже более суток багаж не может прибыть из Шереметьево в Храброво. В чемодане, помимо вещей, находятся лекарства, необходимые ребенку, которые невозможно купить в свободной продаже, уверяет она.

В авиакомпании "Победа" пояснили, что посадочный талон не был отсканирован при посадке в московском аэропорту. Перевозчик признал ошибку и восстановил обратный билет.