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Как стать международным бомжем: история крымского путешественника Виктора Пинчука

Крымский путешественник Виктор Пинчук: жизнь на краю и приключения в 60 странах

4:10
Туризм

Спал на кладбищах, в руинах разрушенных зданий, жил на пять долларов в день — Виктор Пинчук называет себя "международным бомжем", считая это высокой оценкой.

Крымский путешественник Виктор Пинчук: жизнь на краю и приключения в 60 странах
Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Пинчук is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Виктор Пинчук — крымский путешественник, посетивший 60 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. О своих приключениях, случаях, когда был на волоске от гибели, и о том, почему всегда путешествует в одиночку, он рассказал "РГ".

Легкость бытия

Мы встретились на "блошином рынке" Симферополя, где Виктор продает привезенные монеты и реплики наград. Этот небольшой бизнес гармонирует с его образом жизни и мировоззрением.

— Мое первое путешествие состоялось в 2005 году, — вспоминает Виктор. — До этого я много раз ездил за границу как турист.

Разница между туристом и путешественником, по его мнению, принципиальна.

Турист имеет конкретную цель и уровень комфорта: увидеть пирамиды, искупаться в Красном море, расслабиться с коктейлем в шезлонге. Путешественник пересекает страны и континенты без определенной цели: для него важен процесс, а не результат.

На знакомство с одной страной у Виктора уходит от двух недель до месяца. Он предпочитает бедные страны, где все естественнее и дешевле. Комфортом он жертвует сознательно.

— Термин "бомж-туризм", "международный бомж" придумал не я, они давно существуют, — говорит Виктор.

Финансы — главная проблема для тех, кто впервые задумывается о путешествии. Но не для опытного бомж-туриста. Виктор всегда берет с собой 500 долларов на месяц и возвращает большую часть этих денег. Его ежедневный бюджет составляет всего пять долларов.

Знание языков — вторая проблема для путешественников. Виктор знает базовый английский, несколько фраз на арабском и испанском, что помогло ему в полугодовом путешествии по Латинской Америке.

— В путешествии я легкоход, — говорит Виктор. — Это тоже устоявшийся термин.

У него нет палатки и спальника, только подстилка, покрывало, надувная подушка, зубная щетка и паста. Раньше были миска, кружка и овсянка. Нож? Не всегда.

— С ним проблемы в самолете, — поясняет Виктор.

Белый "Пятница"

Виктор однажды ночевал в лесу голым, как "Пятница". Это произошло в Намибии, когда он решил переплыть реку Кунене. Река оказалась стремительной, и Виктор выбрался на противоположный берег, оставив одежду, деньги и документы на другой стороне. Он провел ночь голым в диких джунглях.

Наутро он нашел аборигена, который привел его в деревню, где его спасли.

Камера или жизнь

В Йоханнесбурге Виктора ограбили средь бела дня. Грабители забрали несколько мелких рэндов и дорогой фотоаппарат.

В Малайзии он подхватил лихорадку денге, но местные врачи помогли ему выздороветь. В Афганистане он провел две недели в тюрьме, выйдя купить местную лепешку.

— Почему всегда один? — спрашиваю у Виктора.

— Если найдется такой же человек, готовый как я спать среди надгробий и есть личинок, ему напарник не нужен, — отвечает Пинчук.

Из книги Виктора Пинчука "Третья афровылазка"

"Время завтрака показали внутренние часы. С куста нарвал пачку листьев толщиной с колоду карт. Пережевывал каждый, начал трапезу отшельника. Через 20 минут затолкнул всю порцию. Меню скверное, зато посуду мыть не надо! О ядовитости листьев не думал. Когда пил из реки Кунене, тоже ни о чем не думал."

Досье "РГ"

Виктор Пинчук — автор 10 книг о путешествиях. Его фотовыставки проходят в музеях Крыма. 17 мая часть его коллекции этномузыки экспонировалась во время "Ночи музеев" в столице Крыма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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