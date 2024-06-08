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Правила этикета в самолете: когда можно и нельзя откидывать спинку кресла

Этикет в полете: как сохранить комфорт и уважение к соседям

1:47
Туризм

С одной стороны, вы, вероятно, заплатили за перелет значительную сумму и хотите максимального комфорта. С другой стороны, вам самим вряд ли понравится быть сдавленным в кресле ради удобства соседа. Ситуация может показаться безвыходной, однако эксперты по этикету готовы разрешить спор о том, можно ли жертвовать удобством окружающих ради своего комфорта. Большинство специалистов сходятся во мнении, что следует придерживаться базового правила: если у вас есть возможность что-то сделать, это не значит, что вы должны это делать.

Этикет в полете: как сохранить комфорт и уважение к соседям
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

"Этикет касается не только выбора вилки — в основе своей он заключается в заботе о других. Поэтому, если откидывание спинки кресла нарушает комфорт другого человека, это противоречит основному принципу этикета", — сказал Клейтор в интервью HuffPost.

Определенно не стоит откидываться во время посадки — это затруднит проход и все равно придется вернуть кресло в исходное положение из-за требований безопасности при взлете. Однако в некоторых случаях попытка откинуть спинку кресла может быть более приемлемой — главное, учитывать обстоятельства.

Например, во время коротких перелетов лучше воздержаться от использования этой функции, тогда как на длинных и особенно ночных рейсах предполагается, что большинство пассажиров опустят сиденья, не создавая друг другу неудобств. Откинуть спинку кресла без предупреждения можно только если позади вас никого нет. В противном случае следует предупредить человека о вашем намерении и стараться не злоупотреблять углом наклона, особенно если соседу и так не хватает места — такая проблема часто возникает у высоких людей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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